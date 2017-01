Unternehmen der Zukunft UdZ

Die UdZ erscheint vier Mal im Jahr, zwei Ausgaben davon erscheinen als UdZPraxis.



Die UdZ informiert über aktuelle Ereignisse und Erkenntnisse aus den vier Forschungsbereichen Dienstleistungs-, Informations- und Produktionsmanagement sowie Business-Transformation des FIR e. V. an der RWTH Aachen .



In der UdZPraxis werden aktuelle Trendthemen praxisbezogen dargestellt sowie ansprechend aufbereitet. Die Praxishefte dienen als Ergänzung zum bewährten UdZ-Konzept, indem hier "über den Tellerrand hinausgehend" Entwicklungen und Ereignisse tiefergehend beleuchtet werden.

Kostenloser Download* oder Durchblättern aller UdZ−Ausgaben online:

